Governo decreta situação de emergência em Nova Andradina

Após declarar situação de emergência pelas fortes chuvas, a prefeitura de Nova Andradina aguardava por uma resposta viável do governo do Estado, que reconheceu e decretou ontem (21) a medida de 180 dias para o município. O volume de água acarretou uma série de desastres para a cidade, incluindo queda de ponte, erosões em algumas regiões, sem contar o problema de enxurradas quando ocorre chuvas fortes.

A assessoria de imprensa do município afirmou que o decreto também foi aceito na Defesa Civil Nacional, que reconheceu os estragos de Nova Andradina como calamidade pública. Os desastres seguidos por erosões na zona rural, queda de pontes, enxurradas, entre outros, está agravando a situação da cidade, que passará por avaliações e, se aprovado, receberá recursos para revitalizar alguns pontos. “Estávamos aguardando esse posicionamento do governo, protocolamos o pedido no dia 15 de dezembro de 2019, tivemos a resposta e agora é se empenhar para tocar as obras de revitalizações. Só na ponte, a prefeitura já está com três projetos para reerguê-la, mas está ocorrendo uma perícia para analisar o motivo da queda, se foi algo por parte de empreitaria ou aconteceu por conta dos desastres naturais”, pontua a prefeitura.

A Defesa Civil destaca que a incidência de chuvas é alta no município. Desde até o dia 15 de janeiro, Nova Andradina registrou cerca 119 milímetros, volume que gerou muitos prejuízos a população. De acordo com o coordenador, Ernandes Ortiz, uma força-tarefa está sendo feita, e com o decreto, a expectativa é que após o período chuvoso o município volta se a reestabelecer. “O decreto apresenta uma situação de calamidade pública, estamos trabalhando para que mais desastres não aconteça, porém, o estado é crítico. Vamos ver quais serão as próximas decisões e vamos buscar persistir para que tudo ocorra bem, sem mais desgastes”, relata Ernandes.

(Texto: Graziella Almeida)