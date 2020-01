Com erros em correção do Enem, Sisu tem prazo prorrogado até domingo

O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) iniciou o calendário dos processos seletivos hoje (21), abrindo as inscrições para ingresso em diversas universidades de ensino superior públicas. No total, são 237 mil vagas em 128 instituições de todo o país. O prazo para se inscrever termina no domingo (26) e os interessados devem se cadastrar pela internet para participar dos processos seletivos. Os dois dias a mais adicionados no cronograma, que originalmente ia até o dia 24, se deu em razão dos erros constatados em algumas provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2019.

Conforme o MEC (Ministério da Educação), para participar do Sisu é necessário ter realizado o Enem e ter tirado uma nota acima de zero na prova de redação. Para se inscrever, o candidato deve informar o número de inscrição do Enem e a senha atual cadastrada na página do participante. O resultado deve ser divulgado no dia 28 de janeiro e a matrícula ou registro acadêmico nas instituições, deve ser feito até o dia 4 de fevereiro. Os interessados na lista de espera podem se manifestar no mesmo dia. No dia 7 está prevista a divulgação da ocupação das vagas pelos participantes.

Além do Sisu, os candidatos também podem se inscrever em outros programas de acesso ao ensino superior. O Prouni (Programa Universidade para Todos) também abre as inscrições neste mês, iniciando no dia 28 de janeiro. Os interessados devem se inscrever até o dia 31 de janeiro. A divulgação dos resultados está prevista para o dia 4 de fevereiro com o período de comprovação das informações ocorrendo entre os dias 4 e 11 de fevereiro. A segunda chamada deve ocorrer no dia 18 de fevereiro. Já o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) terá as inscrições abertas do dia 5 a 12 de fevereiro. Os resultados estão previstos para serem divulgados no dia 26 do mesmo mês.

Erro na correção do Enem

Para se inscrever em qualquer um dos três programas, os candidatos precisam ter feito o Enem 2019. No entanto, no último sábado (18), o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela aplicação do exame, admitiu que foram constatados inconsistência na correção de algumas provas. O problema se deu na transmissão de dados que a gráfica envia ao Inep para processamento das notas. Em função disso, houve contradições na associação entre o participante e a cor da prova, impactando na nota.

Na última segunda-feira (20), o Inep divulgou o número de candidatos afetados pelo erro. No total, foram 5.974 participantes, número que representa 0,15% do total de pessoas que fizeram o Enem, que foi de 3,9 milhões.

