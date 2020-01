Águia Negra e Pontaporanense abrem Estadual com “medo” das pendências

Águia Negra e Pontaporanense estreiam o gramado do Ninho da Águia amanhã (22), às 20h15, pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense 2020. O jogo que acontece em Rio Brilhante, a 163 km da Capital, será o único a abrir primeira rodada da competição, que só volta a ter jogo no domingo (26). As equipes fazem os últimos ajustes na noite de hoje (21).

Por um lado o atual campeão da série A, que joga em casa diante da torcida. O técnico Rodrigo Cascca conta que o elenco está completo, mas há pendências quanto a regularização dos atletas. “Só estamos esperando pelo BID. A primeira rodada é sempre assim, a gente depende muito disso para a normalização dos atletas”, fala.

Mesmo que sejam os favoritos para a partida, o treinador vê o Pontaporanense como um adversário difícil a ser abatido. “Não podemos menosprezar ninguém. Além de que é o primeiro jogo do campeonato, então vamos com força máxima e com o que temos de melhor. O que vamos fazer é esperar até as 17h [de ontem] para saber com quem vamos poder contar”, comenta.

Equipe de Ponta Porã “se vira nos seis” para se preparar

Campeão da série B que subiu de divisão após vencer um triangular em que também classificaram o Maracaju e o Cene, convidado para substituir o Sete de Setembro. A equipe do técnico Francisco Marçal terá uma desvantagem em relação ao adversário pelo pouco tempo de preparação.

Ele contou a reportagem que iniciaram os trabalhos seis dias antes da estreia. “Atrasamos muito o nosso início, era para termos iniciado nossa pré temporada no dia 4, mas só começamos no dia 16. Mais do que lutar contra o tempo, estamos lutando contra a falta dele. A expectativa para o jogo é boa, embora saibamos que vai ser difícil, principalmente em relação ao aspecto físico”, diz.

O time fez uma solicitação para adiar a estreia, mas não foi atendida. “Nós tentamos a transferência da data do jogo, pois começamos agora e só voltamos a jogar dez dias depois, mas não foi possível. Então após essa partida vamos fazer a nossa pré-temporada e vamos com tudo. Por agora, vamos ter que enfrentar a atual campeã e a que mais investiu no campeonato. Só de ter que preparar e registrar o time com seis dias, você já sai atrás”, argumenta.

O time terá a base do ano passado e alguns reforços. Marçal afirma que o elenco terá nomes do próprio Estado, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Contudo, depende da liberação dos atletas no BID.

O técnico comandou o time durante a série B do Sul-Mato-Grossense no ano passado, a convite de um dos diretores do clube. Com os resultados a direção do clube decidiu estender a permanência do técnico. “Fiquei feliz, pois o projeto que o clube tem é bom”, finaliza.

(Texto: Danielle Mugarte)