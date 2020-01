Procon-MS identifica variação de até 1040% em materiais escolares

Um dos grandes vilões do orçamento familiar no início do ano, é a lista de materiais escolares, segundo o Procon Campo Grande os preços dos produtos chega a variar até 1040% nos estabelecimentos da Capital. Este ano, o levantamento levou em conta os valores cobrados por 152 itens em sete livrarias e papelarias da cidade e identificou que na somatória dos itens mais baratos o valor chegou aos R$ 163,37, já entre os mais caros ficou em R$ 560,70, o que levou a uma variação de 243% entre eles. Sendo assim, o Boa Vista, orienta aos pais e responsáveis a realizar uma pesquisa de preços, reutilizar alguns itens, não comprar tudo de uma vez e até mesmo, a recorrer á compra conjunta com pais e responsáveis de alunos da mesma turma.

O destaque de maior variação (1040%), ficou por conta da lapiseira 0,7 mm – marca Pentel, sendo o menor preço de R$ 2,20 e o maior preço de R$ 25,07. Em seguida, outra variação exorbitante foi de 460% na caneta esferográfica 0.7 – nas cores azul, preta e vermelha – marca Faber Castell, com o menor preço de R$ 1,25 e o maior de R$ 7,00. Além disso, outros produtos também seguiram a lista de preços mais altos, como, por exemplo: (319%), lapiseira 0.5mm – marca Pentel; (308%), caderno universitário espiral – capa dura 200 folhas, ‘capa neutra’ (10 matérias) – marca Tilibra; (301%), lapiseira 0.5mm – marca Cis; (268%), papel sulfite A4 – 100 folhas, branco – marca Chamex; (244%), caderno universitário espiral, capa dura 96 folhas, ‘capa neutra’ (1 matéria) – marca Tilibra; (227%), apontador de lápis com depósito 1 furo – marca Cis e (202%), a caneta hidrográfica 24 cores – marca Faber Castell.

É importante, que os responsáveis verifiquem os materiais que compõem a lista, já que a legislação atual limita a lista de material a conter apenas artigos de uso didático-pedagógico do aluno. Lei Federal n. 9.870/99 e Lei Federal n. 12.886/13. Cada unidade de ensino deve ainda, disponibilizar um Planejamento Pedagógico e o Plano de Execução do Curso (cronograma das unidades), afim de justificar a lista do material escolar, caso não a disponha, poderá ser configurada com a prática abusiva, prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Com tantos produtos e preços diferentes a Boa Vista, oferece algumas orientações para os consumidores, a fim de, que não comprometam o orçamento mensal com tais compras. As orientações são: repor apenas os materiais que faltam, assim como checar com amigos e familiares se possuem materiais que poderão ser usados ou trocados; pesquisar os preços tanto via internet, quanto presencialmente; pais e responsáveis de alunos de uma mesma classe ou série podem fazer a compra conjuntamente em atacado; reutilizar o uniforme (se ainda servir), mesmo que necessite de reformas simples, como um botão; É bom procurar nas lojas os itens em promoção, sem abrir mão da relação custo-benefício, além disso, outra dica é verificar com a escola o que é de uso imediato e deixar para comprar os demais itens nos meses seguintes, aproveitando promoções.

(Texto: Michelly Perez com informações do Procon Campo Grande e Boa Vista)