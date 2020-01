MS inicia aplicação de fumacê no combate à Dengue

A distribuição dos inseticidas que ajudam no combate ao mosquito Aedes aegypti teve início ontem (20), na Coordenadoria Estadual de Controle de Vetores da Capital. A princípio, a aplicação foi feita na região do bairro Nova Campo Grande e, ao longo da semana, oito veículos do fumacê vão iniciar os serviços nas outras regiões da cidade. Cerca de 20 kg de larvicida foram distribuídos para reforçar a ação do inseticida Malathion, usado nas bombas de aplicação. Mato Grosso do Sul já registrou três mortes por dengue na primeira quinzena de 2020.

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informou que o Ministério da Saúde enviou 9.600 litros de Malathion para o Estado e cerca de 100 kg de larvicida pyriproxefen. Segundo o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Resende, inicialmente, as cidades que vão receber o fumacê são: Nova Andradina, Coxim, Aquidauana, São Gabriel do Oeste, Três Lagoas e Campo Grande.

No entanto, ao longo da semana, parte dos municípios já estarão com o produto para que cada prefeitura faça a aplicação mais adequada conforme suas estratégias de combate ao mosquito. “Enviamos para Campo Grande 3.500 litros de inseticida para as equipes iniciarem as aplicações. Estamos fazendo o cronograma para a distribuição nesta semana e ainda falta concluir quanto será repassado para cada cidade, mas só de larvicida para a Capital, foram disponibilizados 20 kg do material”, explica.

Para o primeiro dia de ação, cerca de 32 carros que possuem as bombas para pulverizar o inseticida foram usados no Estado. Questionado se a quantidade do produto seria suficiente, o secretário afirmou que depende do Ministério da Saúde para receber mais lotes. “Não temos uma previsão exata, mas é importante esclarecer que só o inseticida não resolve o problema e que a população precisa estar atenta e colaborar no combate à dengue”, reforça Resende.

De acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo, na próxima quinta-feira (23), haverá uma reunião na escola municipal Fauze Scaff Gattass Filho para definir quais os próximos passos e ações de combate a dengue. “Vamos iniciar as atividades do fumacê com oito veículo, até porque a lista de bairros que receberão o inseticida está sendo definida pela Sesau [Secretaria Municipal de Saúde Pública]. O número dos últimos casos de dengue já chegou à 500 notificações, tanto que o Exército Brasileiro foi acionado para ajudar no combate”, afirma.

(Texto: Thais Cintra)