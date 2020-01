UFC: Em 40 segundos Conor McGregor vence Donald Cerrone

A espera finalmente acabou. Na luta principal do UFC 246, Conor McGregor vence Donald Cerrone em menos de um minuto

Na noite do último sábado (18) aconteceu o UFC 246, em Las Vegas nos Estados Unidos. O evento principal ficou por conta do irlandês Conor McGregor, retornando ao octógono do Ultimate, encarando Donald Cerrone.

Conor McGregor não competia desde outubro de 2018, quando foi derrotado por Khabib Nurmagomedov, no UFC 229 via submission. Vindo também de uma derrota, Donald “Cowboy” Cerrone foi derrotado por Justin Gaethje no UFC Fight Night 158.

https://twitter.com/ufc/status/1218768898696339457

O juíz autoriza o início do combate e McGregor parte para cima do “Cowboy” com um soco, Cerrore conseguiu se esquivar, mas não da joelhada do irlandês. Após a joelhada, Conor seguiu com cotoveladas no rosto do americano. Com Cerrone no corner, McGregor seguiu aplicando socos no americano, que não conseguiu se recuperar e o árbitro deu por finalizado o combate. Conor McGregor vence Donald Cerrone em 40 segundos do primeiro round.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com informações Torcedores)