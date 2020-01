Florista baleada pelo ex-namorado morre na Santa Casa

A florista Regiane Fernandes de Farias, 39 anos, que foi baleada pelo ex-namorado, não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde de sábado (18) na Santa Casa. Regiane estava sedada e entubada, em estado grave. Ele permaneceu em coma por algumas horas depois de passar por cirurgia de emergência no hospital.

A florista parecia prever a morte precoce. Na descrição do seu perfil da rede social está escrito: “Não tenho medo de morrer. Tenho pena!”. Apesar da frase, colegas de trabalho dizem que ela não relatava ameaças por parte do ex-namorado Suetonio Pereira Ferreira, 57 anos.

O crime

A florista, que é terceirizada de uma floricultura na Vitório Zeolla, chegava para trabalhar e foi surpreendida pelo ex-namorado, Suetonio Pereira Ferreira, 57 anos, que estava a pé. Os dois discutiam quando o suspeito sacou a arma, deu três tiros nela e depois um disparo no próprio ouvido. Os dois foram socorridos para a Santa Casa.

Suetônio chegou ao hospital no mesmo horário que a ex-namorada. Ele tinha ferimento na região do ouvido e, por volta das 11h estava no setor de tomografia da Santa Casa. Ele permanece internado na área verde e não corre risco de morte.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Dourados News)