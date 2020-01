Feira tech apresenta geladeira para cultivar horta em casa

O aparelho utiliza módulos flexíveis e é capaz de acomodar até 24 plantas; confira detalhes dessa novidade apresentada em Las Vegas

A empresa de eletroeletrônicos LG apresentou durante a CES 2020, feira de tecnologia realizada em Las Vegas, nos EUA, um aparelho de jardinagem interna no formato de refrigerador. Segundo a marca, a tecnologia tem um controle avançado de luz, temperatura e água, além de oferecer um aplicativo que monitora o crescimento e ajuda a cultivar verduras dentro de casa.

“O aparelho de jardinagem interno da LG permite que até o novato experimente a diversão e a alegria de ter um pomar. Projetado para milhões de consumidores em todo o mundo que desejam tranquilidade, sabendo exatamente o que há em seus alimentos e de onde vem, o inovador aparelho de jardinagem para cultivo interno cultiva ervas e vegetais frescos o ano todo, perfeito para moradores urbanos ou qualquer pessoa interessada em buscando um estilo de vida mais saudável e ecológico”, disse a marca.

O aparelho utiliza módulos flexíveis e é capaz de acomodar até 24 plantas. O diferencial do produto, segundo a LG, é a tecnologia de circulação de água, que distribui uniformemente a água que as plantas precisam. Essa tecnologia impede o crescimento de algas e inibe odores desagradáveis, mantendo o ambiente limpo. Entre as sementes disponíveis para a ‘geladeira-horta’, estão alfaces variadas, rúcula, chicória e manjericão.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Canal Rural)