Edição do BBB 2020 já tem lista de participantes

Ator, cantora e influenciadora estão entre os nomes; nova edição do reality show terá anônimos e famosos

A TV Globo divulgou neste sábado, 18, a lista de participantes do Big Brother 20. A edição deste ano do reality show inclui anônimos e famosos, divididos nos grupos “pipoca” e “camarote”. Entre os novos “brothers” do BBB 20 estão o ator Babu Santana, que interpretou Tim Maia nos cinemas, a influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa e que tem mais de 8 milhões de seguidores no Instagram, e a cantora Manu Gavassi, ex-namorada do ator Chay Suede.

Saiba quem são os participantes do BBB 20:

Felipe

Paulista, 27 anos, solteiro, arquiteto e empresário. Felipe é sócio de uma construtora e dono de uma pizzaria junto com amigos em São Paulo.

Babu Santana

Ator carioca, Babu Santana se tornou conhecido do grande público ao viver o cantor Tim Maia nos cinemas. Também esteve em diversos outros filmes, novelas e peças de teatro.

Flayslane

Nascida em uma pequena cidade da Paraíba, Flayslane canta em uma dupla sertaneja e divide a carreira de artista com sua recém-criada marca de biquíni.

Bianca Andrade

Conhecida nas redes sociais como “Boca Rosa”, a influenciadora tem mais de oito milhões de seguidores no Instagram, onde divulga dicas e tutoriais de maquiagem.

Gabi Martins

A mineira de 23 anos largou a faculdade de odontologia para se dedicar à música. Começou a fazer sucesso com suas composições, e seus vídeos com violão foram republicados por cantores como Luan Santana e Gusttavo Lima.

Gizelly

Advogada criminalista de 28 anos, a capixaba morava em uma cidade de 5.000 habitantes antes de se mudar para a capital Vitória para fazer faculdade. Não esconde que já fez lipoaspiração e colocou silicone.

Pyong Lee

O paulista de 27 anos tem mais de seis milhões de inscritos em seu canal no YouTube, onde mostra técnicas de hipnose. Anitta e Fábio Porchat já participaram de seus vídeos. Sua mulher espera o primeiro filho do casal.

Guilherme é formado em jornalismo, atuou no varejo e concluiu um curso para ser comissário de bordo. O paulista optou, porém, por seguir a carreira de modelo. Morou durante seis meses na Austrália e está solteiro.

Hadson

Ex-jogador de futebol, o paraense Hadson iniciou sua carreira nos campos treinando na categoria de base do Corinthians. Passou por clubes da Europa, Oriente Médio e Ásia. Já morou em sete países.

Lucas Chumbo

Criado em Saquarema, no Rio de Janeiro, Lucas é surfista desde criança e foi pela primeira vez ao Havaí aos 14 anos. É considerado um dos top 3 do surfe de ondas gigantes.

Lucas

Formando em fisioterapia, o catarinense morou por cinco anos nos Estados Unidos e sonhava se tornar jogador de basquete, mas uma lesão o impediu de tentar um lugar na NBA. Namora há oito anos.

Manu Gavassi

Manu Gavassi é atriz e cantora. A paulista de 27 anos já atuou em novelas, dirigiu clipes de outros artista e escreveu um livro de ficção. Tem 4,4 milhões de seguidores no Instagram. Na vida pessoal, namorou o ator Chay Suede.

Marcela

Natural do interior de São Paulo, a ginecologista e obstetra de 31 anos atuou como modelo antes de se formar em medicina. Deixou um namorado e pediu demissão do emprego para entrar no reality show.

Mari Gonzalez

Influenciadora fitness, a baiana de 25 anos tem 3,2 milhões de seguidores no Instagram. Mari Gonzalez namora o ex-brother Jonas, que participou do BBB 12.

Thelma

A médica paulista de 25 anos já dançou profissionalmente e hoje trabalha em quatro hospitais. É passista da escola de samba paulistana Mocidade Alegre.

Petrix Barbosa

O ginasta de 27 anos já foi campeão brasileiro e pan-americano, além de ter uma medalha de prata na Copa do Mundo da categoria. Namora uma alemã há seis meses.

Victor Hugo

Formado em psicologia e letras, o maranhense de 25 anos também tem mestrado em Saúde Pública. Virgem, ele se define como “assexual”.

Rafa Kalimann

A influenciadora tem 26 anos e 3 milhões de seguidores no Instagram. Fã do Big Brother, ela entra na casa solteira. A mineira tem quatro cachorros e é embaixadora de uma ONG que ajuda a África.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Veja)