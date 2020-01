As inscrições para o concurso da Amazul já estão abertas

A Amazônia Tecnologias de Defesa (Amazul) abriu o processo seletivo com 2.377 vagas para o nível médio e superior. Essa quantidade será dividida entre 67 imediatas e 2.310 para cadastro reserva. A banca organizadora do certame será o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural Assistencial (Idecan).

As inscrições já estão abertas e permanecerão até o dia 09 de fevereiro de 2020. Os interessados podem se inscrever pelo site oficial do Idecan. Será cobrada uma taxa de R$ 70 para as funções de nível médio e R$ 100 para superior.

O concurso contará com avaliação de conhecimentos gerais e específicos de múltipla escolha. Além disso, será avaliada a formação acadêmica e experiência profissional comprovada. O certame terá a validade de dois anos, com a possibilidade de prorrogar por igual período.

Para mais informações, confira: Edital Concurso Amazul N° 01/2020

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Edital Concursos)