Secretários aguardam aval de Trad para disputar eleições

Pelo menos quatro subsecretários municipais de Campo Grande estão cogitados para disputar cargos de vereadores em 2020. Dentre eles, Coringa, Carla Stephanini, Valdir Custódio e Maicon Nogueira, já teriam insinuado sobre essa possibilidade.Além disso são todos afiliados ao PSD, que tem o objetivo de aumentar a bancada na Câmara.

Coringa, que já foi vereador e não conseguiu se reeleger em 2016, atua como subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos. Ele e diz que será um soldado do partido. “Eu ainda estou avaliando o cenário e estou à disposição do PSD, sou um soldado do partido, e se precisar de mim estarei junto”.

A subsecretária da Mulher, Carla Stephanini, que já ocupou o cargo de vereadora disputa como forte candidata representando as mulheres. Apesar de dizer que está focada na gestão e que ainda é cedo para pensar em eleição, a secretária afirma que a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em obrigar as siglas a investir 30% dos recursos em candidaturas femininas vai ajudar aos poucos a investidura e ocupação de mulheres nos poderes Legislativo e Executivo.

“Precisamos ter representatividade, a voz das mulheres ainda está tímida e quando isso ocorre, a maioria do eleitorado, que somos nós, corre o risco de não serem incluídos em políticas públicas e decisões políticas”, diz.

Outro nome é do subsecretário do Procon Municipal, o advogado Valdir Custódio. Presidente do Conselho Fiscal, Custódio disse que a preocupação com candidatura só poderá existir depois do dia 31 de março. “Eu não misturo as coisas, estou focado na minha pasta e não é honesto ser remunerado com o dinheiro público já pensando em campanha”, explicou o advogado.

Maicon Nogueira, que está à frente da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, e atua como uma liderança jovem também pode tentar uma cadeira na Casa de Leis. Ele migrou do MDB para o PSD em outubro passado, assim como Carla Stephanini. Questionado sobre a possibilidade, Maicon do mesmo modo dos colegas citou que a primeira ordem é cuidar da gestão da pasta e só irá se licenciar do cargo se for um desejo do prefeito e do partido. “Eu tenho compromisso com a gestão e com o prefeito. E se acontecer de eu ser acionado, estou pronto!”, concluiu.

A incógnita é em relação ao secretário de Finanças, Pedro Pedrossian Neto, que possui herança política e pelo menos, por enquanto, não confirma a disputa.

Entre os que provavelmente não querem entrar no pleito e sequer comentam sobre o assunto estão: a secretária de Educação Elza Fernandes; o secretário de obras, engenheiro Rudi Fioresi; o diretor da Agetran Janine de Lima Bruno; e o secretário de Meio Ambiente Luiz Eduardo Costa.

(Texto: Andrea Cruz)