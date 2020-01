Pastor Jeremias fala do papel da igreja no âmbito político

No ‘Reduto’ dessa edição, a TV O Estado traz a história de vida do pastor vereador Jeremias Flores, para falar a respeito do papel da igreja no âmbito político. Há mais de 30 anos, Jeremias é o líder presidente da igreja Assembleia de Deus, e em toda sua trajetória, sempre teve como missão, conduzir, ajudar o próximo e levar sua compaixão as pessoas.

Antes de entrar para a política, o vereador passou por várias funções em sua vida profissional, e durante o programa ele contou ao jornalista Richard Lima, como foi essa transição, e afirmou que sua sua ida para a política é um chamado de Deus. “Eu e minha esposa entramos em um propósito com o senhor, foi quando nós entendemos que ele me queria lá, e então, eu me tornei um parlamentar. Confira todos os detalhes da entrevista no vídeo:

(Texto: Karine Alencar)