MEC erra em notas do Enem e diz que vai corrigir problema

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, informou neste sábado (18) que notas do Enem foram divulgadas com erros. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) liberou na sexta-feira os resultados individuais da última edição do exame. Desde a noite de sexta, participantes relatam nas redes sociais estranhamento com as notas.

Weintraub publicou vídeo na manhã deste sábado nas redes sociais em que assume a falha.

“Encontramos inconsistências na contabilização e correção da segunda prova do Enem”, disse ele.

#Enem2019 | Houve inconsistência no gabarito de algumas provas do Enem 2019 e, por isso, candidatos foram surpreendidos com os resultados de suas notas. O número é baixo. Até segunda, 20, tudo será resolvido. Pedimos desculpas aos participantes do exame pelo susto. pic.twitter.com/uP5lL7kmzA — Ministério da Educação (@MEC_Comunicacao) January 18, 2020

O ministro disse que o impacto em número de candidatos foi pequeno, mas não detalhou os números. Em outra ocasião ele havia comemorado que esta edição do exame foi a melhor de todos os tempos por falhas não terem sido registradas. O governo promete corrigir as falhas até segunda-feira.

“Houve inconsistência no gabarito de algumas provas do Enem 2019 e, por isso, candidatos foram surpreendidos com os resultados de suas notas”, escreveu o ministro, na publicação do vídeo. Quase 4 milhões de pessoas participaram do exame.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com informações Folhapress)