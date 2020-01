Sexta-feira promete clima instável e chuvas isoladas em MS

A sexta-feira (17) segue com o tempo instável e parcialmente nublado, além da possibilidade de chover com trovoadas isoladas durante a tarde em algumas regiões de Mato Grosso do Sul. Entretanto, as instabilidades podem comprometer o clima, pois ao menos até dia 21 de janeiro, a meteorologia aponta acumulados menores de chuva para o Estado.

De acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros podem registrar mínima de 20°C e máxima de 36°C, com tendência a declínio. O calor deve se concentrar na região centro norte do Estado.

Os valores de umidade relativa do ar podem variar entre 50% e 95% neste dia. Os ventos se mantém com intensidade fraca a moderada com rajadas.

Na Capital, é previsto céu parcialmente nublado e com pancada de chuva isolada no início da tarde. As temperaturas marcarão a média mínima de 22°C e máxima de 33°C. (João Fernandes)