Reformas de terminais terão bicicletário para intermobilidade

Nesta primeira etapa, além do terminal do Júlio Castilho, serão reformados os terminais Bandeirantes e Guaicurus, onde as obras começaram no início de janeiro. O investimento será de R$ 2.087.903,84 e abrangerá banheiros, bebedouros, revisão das instalações elétricas; guarita dos guardas municipais e grades móveis para o fechamento dos terminais durante a madrugada, quando não há circulação de ônibus.

Outra inovação é a instalação de bicicletários, trazendo para Campo Grande uma intermodalidade comum em outros centros. Os usuários poderão se deslocar de bicicleta até os terminais, onde poderão deixar suas bicicletas com segurança, até o retorno para casa. Ainda estão previstas intervenções para adequar os terminais às normas de acessibilidade, com banheiros para pessoas com necessidades especiais, rampas e piso tátil.

A reforma dos sete terminais e dois pontos de integração, iniciada pelo terminal Júlio de Castilho, garantirá melhorias para as 140 mil pessoas que utilizam o transporte coletivo diariamente. O projeto prevê a construção de guaritas, onde será destacado um guarda municipal para atuar na segurança e a instalação de uma grade móvel para permitir o fechamento dos terminais durante a madrugada, quando os ônibus não circulam.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com assessoria)