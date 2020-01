MS supera média nacional no esclarecimento de homicídios

Uma pesquisa realizada em âmbito nacional, revela que os esclarecimentos de homicídios no Estado de Mato Grosso do Sul são 10 vezes maiores que os registrados em todo o País. A média de resoluções de crimes de homicídio fica em torno dos 6%. No MS este índice é superior aos 60%, com registro de 238 mil ocorrências.

Em comparação ao ano de 2018, a taxa de homicídio no Estado caiu de 16,4 a cada cem mil habitantes para 14,4, número bem abaixo da média nacional que, segundo estudo feito pela Organização das Nações Unidas (ONU), chegou ao patamar de 30,5 homicídios a cada 100 mil habitantes.

O latrocínio, roubo seguido de morte, caiu 44%: de 25 em 2018 para 14 no ano passado. Já os casos de homicídios dolosos registram queda de 11,3% entre os anos de 2018, onde foram identificados 451 casos, e 2019, com 400 casos.

Em Campo Grande, a queda foi de 66%, com registros de nove casos em 2018 e três, no ano passado.

Em todo o interior do Estado, o levantamento aponta para uma queda de 9% nos números de homicídios dolosos, com o registro de 355 casos em 2018 e 323 em 2019. Já na faixa de fronteira, crimes de homicídio tiveram uma retração de 6% em números absolutos. Saindo de 268 em 2018 para 251 em 2019.

Quantos aos crimes de feminicídio, a queda foi de 3,1%. Em 2019 foram registrados 31 casos. Um a menos que o ano anterior.

(Texto: Karine Alencar com informações da Assessoria)