José Paulo Martins assume Secretaria de Cultura

Após a exoneração hoje (17) do secretário de cultura, Roberto Alvim, a assessoria do Ministério do Turismo divulgou em nota, que José Paulo Martins, secretário adjunto da pasta, assumirá interinamente a Secretaria Especial de Cultura. A mesma nota informa que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, repudia ideologias totalitárias e genocidas.

A demissão de Roberto Alvim do cargo de secretário especial da Cultura foi publicada nesta sexta-feira (17) em edição extra do Diário Oficial da União. A exoneração é assinada pelo presidente Jair Bolsonaro.

O desligamento foi confirmado pela Presidência da República no final da manhã, após a repercussão de um vídeo sobre o lançamento do Prêmio Nacional das Artes divulgado por Alvim, em sua conta no Twitter, em que trechos remetem a um discurso do ministro da Propaganda nazista, Joseph Goebbels.

Regina Duarte é cogitada

De acordo com informações da colunista Mônica Bergamo, a atriz Regina Duarte foi convidada pelo governo para assumir a secretaria no lugar de Roberto Alvim, exonerado após discurso com citações ao ministro nazista Joseph Goebbels. A artista disse que daria resposta até amanhã (18).

Regina Duarte já foi convidada para o cargo anteriormente, mas havia recusado a proposta. A atriz é conhecida por se alinhar a discursos de direita, tendo sido figura marcante nas manifestações favoráveis ao impeachment de Dilma Rousseff e declarado publicamente apoio a Jair Bolsonaro.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações Agência Brasil e Metrópoles)