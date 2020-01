Guanandizão pode ser entregue em abril

As obras no Ginásio Avelino dos Reis, o Guanandizão, estão em ritmo acelerado e a expectativa é de entrega em abril. De acordo com o secretário especial de Gestão Política da Capital, Carlos Alberto de Assis, as obras estão 10% adiantadas, em relação a última previsão, que era maio.

O local está sendo totalmente revitalizado. A obra orçada inicialmente em R$ 2,387 milhões foi licitada por R$ 1,881 milhão – uma economia superior a meio milhão de reais.

A reforma e adequação inclui a recuperação da parte hidráulica, vestiários, alojamentos, banheiros, pintura e reurbanização da área externa do complexo esportivo. Entre as melhorias também estão adaptações para garantir acessibilidade e segurança.

(Texto: Karine Alencar com informações da Assessoria)