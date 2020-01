Funarte anuncia orçamento de R$ 38 milhões para 2020

O maestro Dante Mantovani, presidente da Funarte (Fundação Nacional de Artes), anunciou na quinta-feira (16) que o órgão terá orçamento de R$ 38 milhões para as atividades que serão desenvolvidas em 2020. Os dados foram divulgados no Rio de Janeiro, quando Mantovani apresentou os projetos da instituição previstos para o ano.

A Funarte, vinculada à Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, é responsável por políticas públicas de fomento às artes visuais, à música, ao circo, à dança e ao teatro. Os R$ 38 milhões anunciados já foram disponibilizados pela Secretaria Especial da Cultura.

Entre os projetos previstos para este ano estão o Sistema Nacional de Orquestras Sociais, a Rede Nacional de Conservatório de Arte, o Programa Arte e Patrimônio Cultural, o Programa de Valorização do Artista, o Projeto de Valorização do Canto Orfeônico, o Projeto Bandas de Música e o Rio Capital Mundial da Arquitetura.

Mantovani também defendeu a Lei Rouanet e colocou como meta aumentar a participação da iniciativa privada no financiamento da arte. Segundo o presidente da Funarte, a cultura estimula a economia e é preciso que os empresários quebrem o preconceito e incentivem projetos culturais.

Entre os projetos planejados, um dos que receberão mais atenção é o Sistema Nacional de Orquestras Sociais. Ele pretende organizar orquestras em escolas de todas as regiões do Brasil e utilizá-las como apoio na erradicação da violência, da pobreza e do analfabetismo. O projeto será executado com o auxílio técnico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Novos editais ligados aos projetos planejados deverão começar a ser publicados ainda este mês. (João Fernandes com Agência Brasil)