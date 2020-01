Famílias das vítimas de avião ucraniano receberão R$ 80 mil

Foi anunciado nesta sexta-feira (17) pelo primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que as famílias dos canadenses que morreram no avião abatido pelo Irã receberão 25 mil dólares canadenses (cerca de R$ 80 mil) cada.

O dinheiro do governo será recebido pelos familiares dos 57 canadenses e 29 residentes permanentes do país que morreram após um avião ucraniano de passageiros ser derrubado por engano por um míssil iraniano.

“Esta é uma situação única e sem precedentes por causa das sanções internacionais impostas ao Irã e das dificuldades que impõem a essas famílias”, disse Trudeau. “Essas famílias perderam um ente querido em circunstâncias extraordinárias, e o luto é ainda mais difícil como resultado”, acrescentou o primeiro-ministro canadense, que ainda espera que o governo iraniano compense as famílias das vítimas.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Uol)