Dólar recua e fecha o dia em R$ 4,16

Nesta sexta-feira (17) o dólar fecha a terceira semana de janeiro com recuo, cotado a R$ 4,165 na venda. Mesmo com a queda de 0,63% registrada hoje, a moeda americana fechou a semana em alta acumulada de 1,73%.

A queda teve colaboração da China, que terminou 2019 um pouco mais firme, com produção industrial, investimento e vendas no varejo subindo mais do que o esperado para dezembro. Os números deixaram investidores esperançosos quanto à recuperação do maior parceiro comercial do Brasil.

Vale destacar que o crescimento econômico da China no ano passado desacelerou para o nível mais fraco em quase 30 anos, a 6,1%. “O resultado veio em linha com as expectativas. Considerando que o resultado é pré-acordo [comercial] com os EUA, o pior parece ter ficado para trás”, avaliou em nota a XP Investimentos.

Ibovespa

O Ibovespa operou com fôlego na manhã desta sexta-feira, ao acompanhar as bolsas internacionais que repercutem dados positivos vindos da China. Após diversos pregões em que a cautela dominou a atuação dos investidores, a bolsa consegue recuperar-se na última sessão da semana.

Os números de produção industrial, vendas no varejo e investimentos em ativos fixos não rurais chineses superaram as estimativas do mercado, neutralizando as inquietações sobre uma possível recessão global e sobre os efeitos do conflito comercial com os Estados Unidos.

Por volta das 14 horas, o Ibovespa ganhava 0,79%, aos 117.625 pontos. A JBS, uma das principais beneficiadas pelo vírus da peste suína africana na China, ganhava 3,44% e Vale ON avançava 2,21%.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da Uol)