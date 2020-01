Quadrilha é presa com 400 kg de maconha no Nova Lima

Parte da droga estava separada em caixas de aço e seria destinada a Blumenau (SC) e Recife (PE)

A Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) em conjunto com a Defron (Delegacia Especializada de Crimes de Fronteira) apreenderam na última quarta-feira (15), cerca de 400 kg de maconha que estavam em uma casa localizada no bairro Nova Lima. Uma quadrilha composta por duas mulheres, de 25 e 39, e dois homens, de 27 e 31 anos, foram presos em flagrantes por tráfico interestadual.

Conforme o delegado da Denar, Hoffman D’ avila, a quadrilha que já tinha passagens por tráfico de drogas, estava sendo monitorada há 15 dias e, na quarta-feira, policiais foram até a casa, que também funcionava como depósito, e abordaram dois homens que chegavam com uma caixa de metal. A ação levou a equipe para dentro da residência, onde foram encontrados porções de maconha e mais uma caixa que estava soldada. Ao abrirem o recipiente, a polícia encontrou cerca de 100 kg da droga dividido em tabletes.

As duas caixas, que continham 100 kg de droga em cada, seriam despachadas por via área e tinha os destinos de Blumenau (SC) e Recife (PE). Um dos presos confessou o crime e disse que mantinha contato com um homem de Blumenau, além de receber ordens de um detento preso aqui em Campo Grande, no Presidio de Segurança Máxima. No depoimento, a polícia chegou a conclusão que a quadrilha já vinha praticando o tráfico interestadual há mais tempo.

Os 400 kg estão avaliados em Campo Grande por R$ 118 mil, no Nordeste, em quase um milhão, e em Santa Catarina, cerca R$ 600 mil. O soldador das caixas também será indiciado como participante do crime, de forma indireta. A droga que era enviada através de uma companhia aérea será investigada e a suspeita que os entorpecentes abasteceria cidades litorâneas nessa alta temporada.

(Texto: Graziella Almeida)