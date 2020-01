PSDB mantém compromisso com Marquinhos e aguarda conversa com PSD

Sérgio de Paulo explica que se precisar partido tem 3 nomes para a disputa

O que anda dificultando ao PSDB em lançar candidatura própria a prefeitura de Campo Grande é o compromisso de apoio à reeleição de Marquinhos Trad. A cúpula nacional tem pressionado para candidatura própria em todos os municípios com a população acima dos 100 mil, como Capital e Dourados. No entanto, o presidente do diretório estadual do partido, Sérgio de Paula, garantiu que nacionalmente o partido tem conhecimento dos acordos feitos na reeleição e irá respeitar a decisão estadual e municipal.

“Nos vamos respeitar o que o nosso diretório nacional determinar, só que também eu tenho certeza que a recíproca será verdadeira e que o diretório nacional vai respeitar os acordos políticos que o nosso governador fez no estado de Mato Grosso do Sul. Isso eu deixei bem claro ao presidente nacional e tudo será discutido dentro do partido, nós vamos tratar isso com as portas bem abertas, nada fechado. Nós temos uma conversa com o prefeito Marquinhos e sempre deixamos bem claro que somos muito grato ao PSD ter apoiado a nossa reeleição e o apoio à reeleição dele está em pauta no partido”, ressaltou.

Sérgio revelou ainda que está aguardando o PSD procurar o partido para que seja aberto um dialogo e caso haja um acordo vai ser tudo “às claras”. Mas, o partido tem três “pedras preciosas”, os deputados federais Rose Modesto e Beto Pereira, e o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande.

Rose Modesto

A saída ou expulsão de Rose ao Podemos ou PP (Partido Progressista) foi negada. “Não existe possibilidade da Rose deixar o partido e nós sabemos da vontade dela em ser candidata, mas sabemos também que ela vai respeitar a decisão do partido. Campo Grande merece várias alternativas e em março o partido deve definir com tranquilidade e sabedoria o destino da Capital. E eu fico orgulhoso do partido ter mais de uma opção para Campo Grande, temos a Rose, Beto e Riedel, que são as pedras preciosas do partidos”, explicou e garantiu que esses três nomes estão cotados até mesmo como pré-candidatos ao governo em 2022.

E para a eleição deste ano, o PSDB pretende também aumentar a bancada de vereadores e as participações dentro da administração pública. “Nós não vamos admitir diminuir nossa bancada de vereadores, o partido não vai aceitar isso, nós queremos aumentar. Hoje, o presidente da Câmara Municipal é do nosso partido, então nós temos alguns espaços e nós queremos preencher”, assegura de Paula.

(Texto: Rafaela Alves)