Fim de semana tem previsão de chuva e mormaço por todo MS

O fim de semana começa com previsões de chuvas para todo o Estado. Após uma semana seguida de dias quentes, as chuvas chegam pelas regiões sul e centro do MS com uma nova frente fria vinda do Rio Grande do Sul. Mesmo com previsões de pancadas de chuvas, os termômetros seguem em alta e o mormaço será mais sentido nestes dias, registrando máximas de até 39ºC.

Segundo o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, a nova frente fria prevê a possibilidade de chuvas mais fortes, o que deixa uma situação de alerta para possibilidades de temporais, enchentes, entre outros desastres para estas regiões. Nas demais áreas, as pancadas de chuvas podem ser isoladas e ocorrer sempre no período da tarde. A umidade relativa do ar varia entre 35% a 95%.

A previsão aponta que as chuvas ocorram entre sexta-feira (17) e sábado (18), tendo um volume alto. Já no domingo (19), está previsto um tempo mais estável com céu aberto e ensolarado, seguido por calor forte e registrando temperaturas altas.

Natálio atenta para os cuidados a exposição solar, já que o mês de janeiro é maior incidência em raios UV (Ultra Violeta). As recomendações seguem para uso do protetor solar, bonés, chapéus, óculos de sol, além de se hidratar continuamente. Em casos de passeios, redobrar os cuidados e analisar as mudanças de tempo, para evitar acidentes em balneários e piscinas.

Altas temperaturas

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Campo Grande terá uma sexta-feira de muita chuva e calor. Está previsto céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no decorrer da tarde. A máxima pode chegar aos 33°C. No sábado e no domingo, a Capital terá chuva acompanhada por trovoadas a tarde, com máximas de 32°C.

(Texto: Graziella Almeida)