Dólar chega próximo de R$ 4,20 e Bovespa sobe 0,8%

A tentativa de alívio no mercado de câmbio não se sustentou, e a moeda norte-americana voltou a fechar em alta nesta quinta-feira (16), chegando próximo de R$ 4,20. O dia também foi de alta para o principal índice da bolsa de valores paulista, o Ibovespa, que ultrapassou dos 116 mil pontos.

No mercado à vista, o dólar subiu 0,15%, ficando a R$ 4,19 na venda. É o nível mais alto para um encerramento de sessão desde o dia 4 de dezembro de 2019 (R$ 4,20 na venda). Na máxima, a cotação chegou a R$ 4,20 na venda (+0,41%).

“O real está tendo uma piora significativa em relação aos pares, indo para o pior momento em muito tempo. Como posição em pré (prefixado) é mais difícil de zerar, as pessoas acabam comprando dólar”, disse Renato Botto, gestor sênior na Absolute Investimentos.

O Ibovespa encerrou o dia a 116.505,86 pontos, o que representa um aumento de 0,08% na pontuação. Entre as ações com maior participação no Ibovespa, Itaú Unibanco fechou em alta de 0,23%, enquanto Bradesco teve ganho de 1,49%. Banco do Brasil registrou valorização de 0,67% e Santander Brasil apurou avanço de 0,65%.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Reuters)