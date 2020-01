Cassilândia declara estado de emergência com altos índices de dengue

Nos primeiros dias do ano, Cassilândia, cidade a 452 km da Capital, é o primeiro município sul-mato-grossense a decretar estado de emergência por conta de um surto de dengue. A publicação realizada no Diário Oficial do Município, no dia 10 de janeiro, destaca o alto índice de larvas de dengue encontrados nas últimas semanas de 2019 e primeiros dias de 2020.

Em função disso, o texto do decreto descreve o município como “estado de calamidade pública na saúde”, podendo ter uma alta reprodução dos mosquitos Aedes aegypti, que podem transmitir doenças como dengue, zika vírus e chikungunya.

A publicação assinada pelo prefeito Jair Boni Cogo, aponta que a cidade possui um alto índice de casas fechadas e construções abandonadas que impedem o acesso direto dos agentes de saúde, podendo se tornarem focos diretos de reprodução do mosquito.

A publicação ressalta que na tentativa de combater esses focos, durante 90 dias, o município realizará um mutirão denominado como “Mutirão de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti e Operação Cata-Bagulho”. No último boletim epidemiológico, publicado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde), o município aparece com 81 notificações, liderando o índice de incidência da doença no Estado.

(Texto: Amanda Amorim)