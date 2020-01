Ximbinha é acusado de agressão por cantora

Na última terça-feira (14) o ex-deputado federal, Wlad Costa, amigo da cantora Carla Maués, ex-vocalista da banda Cabaré do Brega, fez uma live em seu perfil no Facebook e acusou Ximbinha de agredir a cantora.

Já nesta quarta (15) Costa ganhou espaço no programa ‘A Tarde É Sua’ da Rede TV!, para explicar o caso. Em uma ligação por telefone, ele demonstrou revolta e contou que Carla Maués está muito arrasada com toda a situação. “A Carla não falou para a imprensa, ela me procurou porque está muito traumatizada e machucada. Ela precisa de uma medida protetiva e as ameaças contra ela continuam. O marido e a genitora dela estão aflitos, pois ela foi torturada e agredida na frente da própria filha”.

Com histórico de reincidências em agressões contra as mulheres de Ximbinha, o ex-deputado ainda completou. “O que você tem contra as mulheres, cara? Vai te tratar, amigo! Você é um psicopata. Quinta vítima com a Joelma que te denunciou na delegacia”, disse Wlad em tom de indignação. Em breve a cantora dará entrevista para esclarecer o caso.

Em caso de violência contra mulher, disque 180 ou 190.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da Isto É)