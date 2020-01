Rumores de que Rose Modesto deixará PSDB é fake news

Especulações são inúmeras, mas deputada continua firme no PSDB

Mais uma nova/velha especulação surgiu a respeito de uma futura candidatura da deputada federal Rose Modesto (PSDB) pela prefeitura de Campo Grande. Agora, dois rumores percorrem pela cidade: um deles, diz que a parlamentar seria expulsa do partido migrando para o Podemos, para participar do pleito. E o outro, que numa ‘janela partidária’, ela deixaria o ninho tucano se filiando ao Podemos. As duas informações são fake news, ou seja, não são verdadeiras.

Questionada, a deputada disse simplesmente que as falácias não procedem de modo algum. Em conversa com o PSDB, foi dito que a possibilidade de expulsão de Rose não existe e nunca existiu. Já que, a parlamentar é extremamente atuante e importante para a sigla. Modesto que foi eleita para a Câmara de Campo Grande como uma das vereadoras mais votadas na cidade em 2012, também foi vice-governadora no pleito de 2014 ao lado de Reinaldo Azambuja e está em plena ascensão no ninho tucano.

Já em relação à janela partidária é necessário esclarecer que esse período de 30 dias, serve para que os políticos migrem de partido, sem perder o mandato (por justa causa), e em 2020 é somente para aqueles que estão em cargos de vereadores. A janela é aberta somente em ano eleitoral, e no caso, da deputada que foi eleita em 2018, a janela só abre em 2022.

Em conversa com Sérgio Murilo, presidente regional do Podemos, foi reforçado que não existe uma conversa sobre a migração de Rose Modesto. “É impossível isso acontecer, até porque a legislação não permite. Numa hipótese sem nexo, ou ela teria de ser expulsa [do partido] ou teria que abrir mão do mandato. E esse último caso, pelo que eu conheço da Rose é fora de cogitação pelo respeito ao eleitorado dela, e pela ética responsável que desenvolve em cargos que ocupa”, disse.

Apesar da orientação da executiva nacional, de que municípios com mais de 100 mil habitantes tenham chapa pura, a situação da Capital pode ser diferente, com uma possível aliança. O imbróglio será definido ainda no primeiro trimestre, após reuniões partidárias. Se o PSDB abrir mão, será uma loucura política”, diz Sérgio Murilo, que reforça a vontade de algum dia ter a deputada filiada ao Podemos.

A deputada Rose Modesto, já comentou que tem o desejo de disputar a candidatura à prefeitura da Cidade Morena, e que está sendo cobrada pela população. Por enquanto, ela está focada no mandato e aguarda um posicionamento e vontade da legenda.

(Texto: Andrea Cruz com edição)