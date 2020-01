PMA captura, em média, 4 animais silvestres por dia em MS

De acordo com o balanço anual da PMA (Polícia Militar Ambiental), em Mato Grosso do Sul são capturados em centros urbanos, pelo menos quatro animais silvestres por dia. No documento da corporação, indica que no somatório de todos os meses de 2019 foram apreendidos 1766 bichos em operações dessa natureza. Todos foram encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) ou unidades com esse fim em regiões do Estado.

Segundo a PMA, o aparecimento desses bichos em locais inapropriados ocorrem pela diminuição do habitat, ou seja, os desmatamentos, pois dessa forma, precisam percorrer maiores distâncias em busca de alimentos e acabam adentrando aos perímetros urbanos.

Confira abaixo o balanço de outras ações da Polícia Militar de MS

Além das atividades realizadas pela PMA diariamente, no decorrer do ano de 2019, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizou 1.023.488 abordagens a pessoas, cerca de duas mil por dia; apreendeu 192.689 quilos de drogas e 10.187.810 maços de cigarros.

(Texto: Izabela Cavalcanti)