Palmeiras encaminha venda de Matheus Fernandes para Barcelona

Matheus Fernandes deve estar de saída do Palmeiras. Na noite de terça-feira (14), o Barcelona ofereceu sete milhões de euros (R$ 32 milhões) pelo volante de 21 anos. Caso o jogador complete algumas metas, o acordo entre os clubes ainda prevê um bônus ao Verdão.

Matheus segue com a delegação do Palmeiras, que está em Orlando, nos Estados Unidos, para disputar a copa Flórida. No entanto, a informação é que o atleta não atuará mais pelo clube.

O volante sequer participou do treinamento ontem. Enquanto Vanderlei Luxemburgo trabalhou com Patrick de Paula na posição, Matheus Fernandes fez um trabalho separado do grupo.

Revelado pelo Botafogo, Matheus Fernandes estreou como profissional em 2016 e foi contratado pelo Palmeiras no final de 2018, com vínculo até dezembro de 2023. Apesar do status de promessa, ele disputou apenas 12 partidas no ano passado e marcou um gol. (João Fernandes com Gazeta Esportiva)