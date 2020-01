Governo autoriza captação de R$ 740 mil para incentivo ao esporte

Mato Grosso do Sul espera receber de R$742.078,42 da Lei nº 11.438 de 2006, ou Lei de Incentivo ao Esporte como é conhecida. O montante será destinado à três projetos idealizados pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), aprovados pela Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, para usufruto do investimento.

O primeiro deles diz respeito à aquisição de material esportivo para a realização dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2020. Com aprovação publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 13 de dezembro, o aporte financeiro será destinado às modalidades coletivas (basquetebol, futsal, handebol e voleibol). O valor para captação é de R$207.508,08.

Autorizada no mesmo dia pela Secretaria, o programa “Treinando Campeões” objetiva capacitar os alunos-atletas para melhores resultados a nível nacional. Assim, pretende oferecer às equipes escolares campeãs do Estado um mês de treinamento esportivo denominado. O MPI (Mês de Preparação Intensiva) ocorrerá em agosto, na Capital. O valor pleiteado é de R$260.523,84.

Já o terceiro, intitulado “Programa Genoma de Avaliação”, teve captação de recursos autorizada hoje (15). O projeto refere-se à avaliação clínica de alunos-atletas, testes físicos, questionários para identificação da Síndrome de Burnout e testes antropométricos. Também serão analisados perfis socioeconômicos, demográficos, histórico clínico e familiar de doenças, estilo de vida, comportamentos de saúde e dados de treinamento. Para isso, estarão disponíveis R$274.046,50.

Em entrevista anterior ao jornal O Estado, o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, explicou que há uma “fila” de prioridades para uso dos recursos adquiridos pela entidade e a categoria escolar é a primeira delas. Mesmo com o aval, a fundação ainda precisa mobilizar os empresários e pessoas físicas para destinarem 1% e 6%, respectivamente, ao esporte.

(Texto: Danielle Mugarte com assessoria)