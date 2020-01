Gasolina, diesel e etanol já acumulam alta na Capital

Para diminuir preços, governo quer liberar venda direta de usinas para postos de combustíveis

O segundo levantamento sobre a variação dos preços dos combustíveis revela que a gasolina, o diesel e o etanol subiram na Capital. A alta em 2020 já chega a 1,15%, 2,57% e 0,97%, respectivamente. Mesmo com a redução de 3% no preço da gasolina e diesel anunciada no início da semana pela Petrobras, a diminuição não deve chegar ao Estado devido a tensão entre Estados Unidos e Irã.

Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o preço médio da gasolina saiu de R$ 4,247, entre os dias 29 dezembro e 04 de janeiro, para R$ 4,266, no período entre 05 e 11 deste mês (+0,45%).

Os preços mais baixo foi registrado nos postos São Jorge, na avenida Guaicurus, no bairro Centenário, e Albatroz, na avenida Costa e Silva, na Vila Progresso, por R$ 4,189. O mais alto (R$ 4,490) foi registrado no Auto Posto Kaue, na avenida Mascarenhas de Moraes, no Coronel Antônino.

O diesel teve a maior alta pulando de R$ 3,793 para R$ 3,815 (+0,5%). O posto São Jorge, assim como na gasolina, vende o diesel mais barato da capital por R$ 3,639. O valor mais “salgado” (R$ 3,979) foi registrado no posto Katia Locatelli, da avenida Costa e Silva, no Jardim América.

O etanol registrou alta no primeiro levantamento do ano, mas agora houve uma queda de 0,23%, o que não foi suficiente para amenizar o encarecimento anterior. O valor médio cobrado pelo combustível passou de R$ 3,555 para R$ 3,547. O valor mais em conta encontrado pela ANP foi no posto Albatroz, já citado acima, por R$ R$ 3,399. Já o menos em conta foi o do Comércio de Combustíveis Castro, que também fica na avenida Costa e Silva, a R$ 3,697.

Redução imperceptível em Mato Grosso do Sul

Na primeira semana do ano, a média do preço em Mato Grosso do Sul acumulava alta de 0,2%, em relação ao último levantamento de 2019, chegando a R$ 4,526. Agora, houve baixa de 0,2%, neutralizando o primeiro acréscimo, chegando a R$ 4,517. Campo Grande, como sempre, se manteve na liderança dos preços mais atrativos. Na outra ponta da tabela, Corumbá é cidade com o combustível mais caro do Estado a R$ 4,727.

Ainda no Estado, o etanol registrou alta de 2,62% passando de R$ 3,629 para R$ 3,724. O diesel, mais uma vez, registou a maior alta em MS entre uma semana e outra. O valor médio saiu de R$ 3,847 para R$ 3,962 (2,99%).

ICMS e venda direta para baratear preços aos consumidores

Em entrevista coletiva à imprensa hoje (15), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que apresentou ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, uma proposta que muda a cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Em vez de cobrar o imposto nas bombas, Bolsonaro quer que o tributo seja cobrado nas refinarias. A alteração depende da aprovação do Congresso, onde ele deve encontrar resistência, já que o governador de São Paulo, João Dória, disse que a maior parte dos governadores se mostrou contra alterações num grupo de WhatsApp.

“Hoje em dia o ICMS é cobrado em cima do preço final da bomba. Em torno de R$ 5 o preço do combustível, então, em média, 30% (de ICMS), dá R$ 1,50. Se cobrar na refinaria, o preço da refinaria está em R$ 2, teria que ser cobrado 75% para equilibrar. Mas nós queremos mostrar que a responsabilidade final do preço não é só do governo federal”, afirmou.

A medida também passa pela avaliação do ministro da economia, Paulo Guedes. Bolsonaro também quer revogar a proibição da venda de combustíveis das refinarias direto para os postos, eliminando o papel das distribuidoras. Ele afirmou que debateu a alteração com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ)

“Estive com o Rodrigo Maia e conversei com ele sobre esse assunto, não é apenas venda direta do etanol para o posto de combustível. É de outros derivados também. Nós importamos óleo diesel, gasolina. Porque não ir do porto diretamente para o posto de gasolina? Porque tem que viajar centenas de quilômetros?”, argumentou.

(Texto: Marcus Moura)