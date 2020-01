Falsário entra em grupos de whatsapp de produtores rurais

Golpistas copia foto e nome de outro integrante para tentar roubar conta de Whatsapp



No meio rural, os grupos de whatsapp criados para informar e debater temas na fazenda ou em outros meios sociais viraram foco de falsários. Acontece que já dentro de outros grupos, com o nome e foto falsos, o golpista escolhe algumas pessoas e manda a mensagem, dizendo que tem um grupo diferenciado, um caso relatado ao Canal Rural foi do grupo “Grandes negócios da agropecuária”.

A ideia é se passar pela vítima e tentar conseguir dinheiro “emprestado”. Normalmente diz para os contatos que está passando por algum problema urgente e que precisa disso. Caso a resposta seja “SIM”, o falsário envia um código com 6 dígitos via SMS para o celular da vítima.

Na verdade esse código é uma confirmação do próprio Whatsapp para a solicitação de instalação daquela conta em outro celular. Quando o bandido tem acesso a esse código, ele passa a ter o controle de todo o Whatsapp da pessoa e seus contatos.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com informações Canal Rural)