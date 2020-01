Estado recebe mais 16 mil doses da vacina pentavalente

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que Mato Grosso do Sul deve receber mais 16 mil doses da vacina pentavalente, que somada as 15 mil doses entregue na última sexta-feira (10), totalizam 31 mil doses. Porém, o deficit do Estado é de 35 mil crianças, muitas com o calendário vacinal atrasado. A pasta garantiu ainda que a distribuição das doses vão iniciar ainda hoje, e serão repassados a mesma quantidade por município, exceto Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, que receberão 333 doses a mais, ou seja, nos casos da Capital serão disponibilizadas 2.333 doses.

Por outro lado, na tentativa de tentar amenizar o problema com a falta da pentavalente, o Ministério da Saúde emitiu uma norma técnica no dia 2 de janeiro recomendado que pode ser feito a vacina conjugada de DTP ou tríplice bacteriana, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, e a vacina contra a Hepatite B. Essa medida já vem sendo cumprida pelo município, conforme a Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), desde a chegada da normativa.

Inclusive, ontem (15), no Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Tiradentes, estava sendo aplicada apenas a vacina conjugada, até mesmo porque as 25 doses da pentavalente entregues na quarta-feira (14), acabou em poucas horas. O movimento no período da manhã estava bem tranquilo na unidade, diferente do dia em que a vacina chegou que a fila para vacinação estava enorme.

Indira Mick, de 31 anos, mora na Chácara das Mansões, na saída para São Paulo, e já percorreu quatro unidades de saúde com a filha de quatro meses que estava com duas doses da pentavalente atrasadas. “Esse é o quarto posto de saúde que venho, como aqui tem as vacinas substitutas, vou imunizar minha filha com essas mesmo e torcer para que na próxima dose já esteja tudo regularizado e tenha a pentavalente”, ressaltou.

Outra mãe, Olinda Vivian, de 33 anos, também imunizou o filho de três meses com a vacina conjugada e andou por diversas unidades até conseguir vaciná-lo. “Tentei em várias unidades e não consegui que ele tomasse a pentavalente, mas como a enfermeira me explicou que pode ser feita com a DTP e a hepatite B, não perdi tempo e já vacinei, a primeira dose dele já estava atrasada em um mês”, explicou.

Ainda, segundo a Sesau, tanto a DTP e a hepatite B estão com estoque satisfatório e que as crianças que vão tomar a primeira dose, aos dois meses de idade, vão receber a vacina conjugada e que as duas seguintes serão de pentavalente. Para quem já recebeu a primeira dose da pentavalente, a segunda será de DTP e hepatite B, e a terceira volta a ser de pentavalente. E para as crianças que vão tomar a terceira dose, finalizarão o calendário da pentavalente com as doses da vacina conjugada.

(Texto: Rafaela Alves com edição)