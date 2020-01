DJ Rennan da Penha pede namorada em casamento

O DJ Rennan da Penha, criador do “Baile da Gaiola”, pediu a namorada Lorenna Vieira em casamento. A surpresa ocorreu ontem (14) durante a gravação do primeiro DVD do artista o “Segue o Baile”.

De acordo com informações do Portal Pop Online, o show do DJ começou logo depois que o telão exibiu uma série de imagens com notícias a respeito da prisão de Rennan, no ano passado, e também de crimes que ocorreram em comunidades do Rio e de São Paulo.

“Não tenho nem palavras para descrever o que eu estou sentindo. Mas é um imenso prazer estar aqui hoje”, comemorou Rennan, antes de surpreender a todos no evento.

Em seu perfil no Twitter, Lorenna compartilhou o momento do pedido.

Confira na íntegra:

https://twitter.com/Susiimagrela/status/1217317669285875713?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1217317669285875713&ref_url=https%3A%2F%2Fportalpopline.com.br%2Fdj-rennan-da-penha-pede-a-noiva-em-casamento-durante-gravacao-do-dvd%2F

(Texto: Jéssica Vitória com Portal Pop Online)