Comercial põe os pés no chão e aposta na base

Na medida em que o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2020 se aproxima, os treinos se intensificam no Comercial. Faltam duas semanas para a equipe estrear na competição contra o atual campeão, Águia Negra, quem vem até Campo Grande para jogar no Morenão. Hoje (15) o grupo da Capital deu continuidade a preparação com treinos específicos no campo do Vovó Ziza.

Com uma folha enxuta e o elenco mais jovem (média de idade de 18 anos), a proposta do time neste ano é apostar na base do clube, mesclada com poucas peças mais experientes. “Nossa realidade está um pouco distante dos grandes centros, então nosso objetivo é fundamentar uma base para que futuramente o Comercial consiga fazer negócio com esses atletas. Mas como equipe grande vamos fazer uma mescla”, afirma o treinador, Robson Mattos.

Ele admite que isso pode não agradar tanto os colorados mais tradicionais e que a escolha pode refletir no placar, mas espera que esse sistema surpreenda em vez de decepcionar. “Costumo comparar o Sul-Mato-Grossense com o Paranaense, o Catarinense e até o Gaúcho em nível de competitividade, mas acredito nesse trabalho de base. No começo a torcida pode não gostar mas também podemos surpreender, como o Santos fez em 2019. Fazemos projeções e estatísticas mas a realidade é que o futebol é feito em campo”, diz.

No Estado, Mattos ficou por quatro anos na comissão técnica da base do União ABC. Mas entre 2015 e 2016 o profissional passou pelo Comercial. “Eu já tinha um elo com o clube e eles entraram em contato comigo propondo um trabalho com a base, para que daqui ou três anos esses meninos estejam em competitividade. Avaliamos o risco e como a base é uma especialidade minha aceitei o desafio”, conta.

Colorado prepara jovens atletas para estreia da competição estadual

Durante o treino da manhã de ontem, o ponta João Pedro, de 19 anos, falou com a reportagem sobre como está a pré temporada do profissional. Ano passado, o rapaz atuou pelo Estadual Sub-19 com a camisa do Comercial. “Quando saímos da base a gente sente, mas graças a Deus estou me saindo bem. Os treinos são muito intensos, até porque o tempo é curto, mas estamos levando a sério e pagando tudo que é passado para nós. Acredito que vamos colher bons frutos”, fala.

Mattos explica que esse é um processo adaptativo. “Quando você faz a transição base-profissional se trabalha com muito intensidade. Mas alguns já estão se adaptando, que é o caso do João Pedro, que é uma das grandes promessas do nosso futebol. Já para muitos está sendo uma surpresa. Chega um momento em que você deixa de ser criança e precisa atingir a maturidade e tenho passado isso para eles”, finaliza o técnico.

Se a federação estadual não mudar a tabela, a estreia do Comercial será no dia primeira. Depois, recebe o Maracaju em casa dia 5 e vai até Chapadão do Sul, a 300 km da Capital, para jogar com a Serc no dia 9.

