Brasileiros são presos em Machu Picchu por dano ao patrimônio

As autoridades peruanas prenderam seis turistas estrangeiros, entre eles dois brasileiros, por danificarem a cidadela inca de Machu Picchu. O caso ocorreu no último domingo (12).

De acordo com informações do Notícias ao Minuto, os envolvidos estiveram em áreas restritas e danificaram o local conhecido como “Templo do Sol”, construído com blocos de granito há cerca de seis séculos.

Um dos suspeitos confessou ter removido uma pedra de um dos muros, além disso funcionários relataram que parte do grupo defecou no local que é considerado sagrado.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Notícias ao Minuto)