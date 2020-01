Atleta olímpico do MS treina jovem para Copa Brasil Caixa

Neste ano, Mato Grosso do Sul será representado por André Luiz Olmedo, 16 anos, na Copa Brasil Caixa de Cross Country 2020. O rapaz irá até a cidade de Serra, no Espírito Santo, onde 277 atletas de todo os cantos do país se reunirão para competir a primeira prova do ano. O evento acontece neste sábado (18) e o atleta fez o último treino ontem (14), em Dourados antes de se preparar para o embarque.

Durante a competição, Olmedo representará o Clube Indaiá na categoria sub-18, que demanda um percurso de 6 km. O mentor do douradense é o atleta olímpico Zequinha Barbosa, que também saiu do interior do Estado para conquistar o mundo. O meio fundo de Três Lagoas encerrou a carreira com três Olimpíadas, quatro medalhas mundiais e duas pan-americanas, todas nos 800 metros.

Em entrevista ao jornal O Estado, o ex-atleta de 58 anos afirmou que acredita no potencial do jovem. “Preparamos um apronto [treino de tempo] para ele antes de viajar, daí ele vai ter dois dias para descansar. Mas nesse período ele não vai parar de vez, vai fazer coisas leves, típicas de um trabalho recuperativo. Eu já disse para ele que condições de ganhar ele tem”, fala.

O treino deles é feito à distância, já que o campeão mundial mora na Califórnia, Estados Unidos, onde atua como técnico escolar e universitário. Zequinha e André se encontraram poucas vezes, mas todos os dias o treinador manda orientações e recebe feedback por meio de ligações e vídeos, de forma com que possa ensinar e avaliar o desempenho do menino, por intermédio de seu pai, Luiz Olmedo.

“”Eu treinei o Yeltsin Jacques, atleta paralímpico, para as Olimpíadas de 2016 nesse mesmo esquema. Ele era um amigo em comum nosso, então o pai dele me procurou e eu aceitei o desafio. Passamos muitas dificuldades, mas com o passar do tempo foi dando certo. Em 2017 encontrei ele pela primeira vez, em 2018 estive novamente aí, em ambas as vezes treinamos juntos””, comenta Zequinha.

(Texto: Danielle Mugarte com edição)