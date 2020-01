Agesul abre nova licitação para obras no Lago do Parque das Nações

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) lançou hoje (15) uma nova licitação para contratar uma empresa que possa executar os serviços de recomposição do gabião no lago do Parque das Nações Indígenas. O gabião é o paramento vertical da barragem do lago. Foi anunciado desde agosto do ano passado pelo governo estadual a necessidade de arrumar a mureta de contenção, quando a água e a terra foram retiradas do local por conta do assessoramento.

A licitação será aberta no dia 3 de fevereiro, às 8h, na sede da Agesul, localizada na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco 14, Parque dos Poderes – Campo Grande – MS, onde, também estará disponível o edital e seus anexos.

Em junho de 2019 foi iniciada a obra no lago menor e, em outubro, a prefeitura concluiu a retirada do sedimento e o mesmo lago foi reaberto no mesmo mês. Jaime Verruck, secretário da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), afirmou que os gabiões para conter o assoreamento ainda não tinham sido substituídos, dando prazo novamente entre 60 ou 90 dias.

Segundo a Semagro, até que seja feito todo o reparo, quando as obras começarem, o lago será parcialmente esvaziado para permitir o acesso dos trabalhadores.

(Texto: Dayane Medina)