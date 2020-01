Valor Bruto da Produção agropecuária tem leve queda em 2019

O VBP (Valor Bruto da Produção Agropecuária) de Mato Grosso do Sul apresentou leve queda de 0,14% em 2019 com R$ 34.412.564.307 em riquezas. O resultado coloca o Estado na sétima posição da participação das unidades federativas com 5,5% do total brasileiro. Os dados são do Departamento de Financiamento e Informação, da Secretaria de Política Agrícola do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Mapa).

O VBP mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro do estabelecimento. Com crescimento de 2,6%, em relação a 2018, o VBP nacional fechou 2019 na marca dos R$ 630,9 bilhões, o maior valor da série histórica, que começou a ser registrada em 1989. O quociente foi impactado pelas exportações de carne bovina, suína, frango, bem como o aquecimento do consumo interno de ovos.

No ano passado, as lavouras geraram R$ 411,1bilhões e a pecuária, R$ 219,8 bilhões. Em nota, o ministério aponta uma leve redução de 0,5% do faturamento das lavouras, mas um “crescimento extraordinário do faturamento do milho e o desempenho também excepcional da pecuária, com crescimento real de 9%”.

Arroz, café, cacau, mandioca, soja, trigo e cana-de-açúcar tiveram desempenhos desfavoráveis entre as lavouras analisadas. A previsão é que algumas continuem neste patamar em 2020, mas outras apresentem recuperação, como a soja e o café. Mato Grosso, São Paulo, do Paraná, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e de Goiás lideraram a participação no VBP no ano de 2019.

Previsões 2020

A alta prevista para este ano é de 7% em comparação com 2019. O VBP de 2020 deve encerrar o período com R$ 674,8 bilhões em riquezas produzidas. As lavouras têm previsão de crescimento de 4,6% e a pecuária, 11,3%. Entre os produtos que apresentam melhor previsão de crescimento estão o café e a soja, que devem ter ganhos de 37,6% e 15%, respectivamente.

(Texto: Marcus Moura com Mapa)