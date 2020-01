SBT acaba de ser multado pela Fundação Procon-SP por conta de inserções no canal no YouTube da personagem Juju Almeida, que a atriz e apresentadora Maísa Silva interpretava na novela Carinha de Anjo, que foi ao ar na emissora de Silvio Santos em 2017.

A colunista Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo, foi quem revelou as informações. Segundo ela, a multa foi fixada no valor de R$ 387.360. O Procon atendeu a uma queixa feita pelo programa Criança e Consumo, do Instituto Alana.