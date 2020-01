Mulher invade preferencial, é atingida por ônibus e fica presa entre as ferragens

Uma mulher de 33 anos identificada como Débora teve que ser socorrida as pressas pela equipe do Corpo de Bombeiros após ficar presa entre as ferragens do veículo Toyota Etios que conduzia.

O acidente aconteceu por volta das 10h45, ela seguia pela rua Adelina Rigotti, quando no cruzamento, no Jardim Água Boa, em Dourados, invadiu a preferencial e foi atingida por um ônibus do transporte público.

Segundo informações do Dourados News, Débora teve vários ferimentos, mas foi socorrida consciente e orientada. A princípio ela foi levada para o Hospital da Vida.

(Texto: Karine Alencar)