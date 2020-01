Guedes diz que reformas serão retomadas até fevereiro

O ministro da economia, Paulo Guedes, firmou que o governo deve enviar ao Congresso no período do final de janeiro para o início de fevereiro, as propostas de reforma administrativa e tributária.

“O presidente continua comprometido com as reformas. Uma coisa é o timing político, outra é o conteúdo das reformas”, disse Guedes, em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo.

“O presidente deu algumas sugestões que foram adotadas. Os presidentes da Câmara Rodrigo Maia e do Senado Davi Alcolumbre também deram as suas sugestões, e isso está sendo conduzido em conjunto. Agora, em vez de mandar uma versão das reformas com muita potência e depois o negócio ser esfacelado, a calibragem está sendo feita antes”, afirmou.

O ministro de desembarcou ontem segunda-feira (13), em Brasília. Nesta terã-feira (14), às 14h, deve-se reunir com Jair Bolsonaro para afinar a agenda de 2020.

“Nós mesmos, dentro do governo, tivemos de conversar para os demais ministérios verem que a reforma está baseada em princípios gerais”, falou. “Muitas categorias do funcionalismo também quiseram examinar a proposta e saíram felizes com o que viram.”

(Texto: Karine Alencar com informações do Poder 360)