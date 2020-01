Governo eleva previsão do PIB em 2020 para 2,4%

A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia aumentou a estimativa do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2020 para 2,4%. As projeções dos indicadores macroeconômicos foram divulgadas nesta terça-feira (14) e fazem parte do Boletim Fiscal.

No último relatório, divulgado em novembro, era de 2,32%. Em 2019, a previsão da secretaria é de que a economia cresça 1,12%, em vez dos 0,9% previstos anteriormente. Já o mercado financeiro, segundo estimativas do Boletim Focus do Banco Central, prevê crescimento de 1,17%.

Em entrevista à imprensa, o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, atribuiu a melhora das estimativas às políticas de reequilíbrio das contas públicas. “Vale o zelo com a política fiscal. Precisamos continuar nessa trajetória, de zelo e transparência“, disse ele.

A melhora nos indicadores econômicos, em especial a retomada gradual do mercado de trabalho, também contribuiu para a revisão do cenário da economia brasileira, na visão do Ministério da Economia.

“Os indicadores de emprego e atividade têm apresentado um cenário consistente para a retomada da economia 2020 […] Destaca-se a elevada correlação histórica entre resultado de criação líquida de empregos formais e o PIB, que leva a uma aceleração na previsão de crescimento“, aponta o relatório. (João Fernandes com Agência Brasil)