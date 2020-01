”Digital Influencer” morre em acidente no interior

Um jovem de 20 anos, identificado como Cléber Willian Machado Coelho, morreu neste último final de semana, vítima de um acidente de trânsito no cruzamento da avenida Toshinobu Katayama com a Iguaçu, na entrada do Portal de Dourados – 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Dourados Agora, Cléber conduzia uma moto biz sentido bairro/centro e colidiu com uma Hilux preta na manhã de domingo (12). O motociclista bateu na lateral direita da caminhonete, em circunstancias que ainda estão sendo investigadas. Com o impacto, Cléber teve diversas fraturas pelo corpo.

O condutor da Hilux fugiu do local. Entretanto, de acordo com o delegado Erasmo Cubas, da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados, foram encontrados documentos dentro do carro, mas que não é possível afirmar quem estava dirigindo.

A vítima atuava como ‘digital influencer’ na cidade, tendo um perfil no Instagram com cerca de 13 mil seguidores. (João Fernandes)