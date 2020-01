Miranda registra maior volume de chuva do país

Ainda de acordo com o órgão, no mesmo período em Bataguassu foram acumulados 80,2 mm, em Costa Rica 71mm e em Ivinhema, 51,6 milímetros. A terça-feira segue com condições favoráveis para chuva no Mato Grosso do Sul. Os grandes núcleos de instabilidades tendem a perder força sobre o estado e ocorrem maiores períodos de sol e pancadas de chuva à partir da tarde de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento. No sul do estado, região de Ponta Porã e no leste de Mato Grosso do Sul, ainda há risco de temporais isolados.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com Terra)