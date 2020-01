Após derrota na Copinha, ABC espera por ligações na Capital

Com a derrota de 1 x 0 para o Grêmio, que aconteceu na tarde de domingo (12), o União ABC está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma das mais importantes da categoria. Contudo, mais do que o título, a competição serve como vitrine para os atletas do sub-19.

O jornal O Estado adiantou no dia 9, que clubes da primeira divisão do Brasileiro demonstraram interesse nos atletas dos times do Estado. O presidente do time da Capital, Fábio Manso, disse que a procura veio de times como o Grêmio, Chapecoense e Athletico-PR, e que os nomes que mais despertaram interesse foram o goleiro Breno, o zagueiro Rafael, o lateral direita Hudson e o meio campista ‘Toco’.

Contudo não há nada concreto. ‘Eles geralmente esperam a competição acabar e analisam outros nomes. Então preferimos não confirmar nada até que haja algo concreto’, explica.

ABC segura bem os adversários gaúchos mas derrapa no fim da partida

O primeiro tempo foi mais equilibrado. Já no segundo tempo os atletas demonstraram mais desgaste e abriram espaço para o Tricolor gaúcho avançar. Aos 13 minutos da etapa complementar, Rildo cobrou um pênalti a favor do Grêmio, defendido pelo goleiro Breno.

O camisa 1, inclusive, foi considerado o destaque da partida. ‘O Breno é muito profissional e ele amadureceu muito ao longo do último ano, e isso aliado ao trabalho dos nossos preparadores de goleiro resulta nisso. Ele fez uma grande Copa São Paulo e esse foi o jogo em que ele mais se destacou, até pela exigência que a partida demandava’, elogia o técnico Daniel Franklin.

Os que estavam segurando o ataque gremista derraparam no fim do segundo tempo e abriram chance para o adversário marcar o primeiro. Aos 31, Pedro ajeitou para Diego na meia-lua e o meio-campista da Seleção Brasileira Sub-17 pegou de primeira e marcou no canto esquerdo do gol. Com isso os atletas não tiveram muita reação.

‘Confrontamos contra uma das maiores bases do Brasil, que possui atletas na Seleção Brasileira. Sabemos de toda a diferença estrutural mas tentamos e acredito que conseguimos diminuir essa diferença em campo. Esse foi um jogo de guerreiros. No geral fizemos uma ótima participação na competição. Em quatro jogos tivemos duas vitórias e duas derrotas para grandes times brasileiros’, finaliza o técnico.

Os próximos compromissos do time acontecem a partir do meio do ano, com a Copa do Brasil Sub-20, prevista para inciar em abril, e a Série B do Sul-Mato-Grossense, que acontecerá entre maio e agosto, de acordo com o calendário divulgado pelo departamento técnico da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul).

Segundo Manso, a continuidade do treinador no clube ainda está em negociação. A parceria entre o ABC e o projeto Grêmio Santo Antônio acabou no mês passado. O contrato do técnico foi reincidido no dia 28 de dezembro e ele seguiu no time da Capital.

(Texto: Danielle Mugarte)