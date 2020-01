Jornal diz que Meghan Markle assinou contrato com Disney

Após uma temporada dedicada exclusivamente a nobreza, Meghan Markle e seu marido, Harry, anunciaram o afastamento definitivo da monarquia. A grande novidade, de acordo com o jornal ‘ The Times’, é que a ex-atriz já tem seu plano B garantido. A duquesa, de acordo com informações do jornal, teria assinado um contrato com a Disney.

No último sábado (11), o ‘The Times’ relatou que Meghan fará uma dublagem em troca de doações para a organização “Elephants Without Borders”, que ajuda a rastrear e proteger os animais das caças ilegais. Caso a contratação aconteça, será a primeira vez que a ex-atriz atua profissionalmente desde seu casamento com o príncipe, em 2018.

A publicação anuncia como certo o trabalho e afirma inclusive, que Meghan Markle já fez gravações antes das festividades de fim de ano. Quando o casal real anunciou o afastamento dos cargos “seniores” dentro da família real britânica, fizeram questão de afirmar que estabeleceriam “independência financeira” em relação à coroa inglesa.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da Uol)