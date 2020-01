Homem pula de lancha e é encontrado morto

O corpo de Luiz Carlos dos Santos Filho, de 33 anos, foi resgatado no final da tarde de ontem sábado (11), no rio Paraguai, em Corumbá, 17 horas após afogamento. Ele ele era passageiro da lancha Amolar, que transporta ribeirinhos para colônias e propriedades no Pantanal.

Segundo testemunhas, por volta da 01h da madrugada de ontem, ele pulou da embarcação em movimento e se afogou. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e mergulhadores iniciaram buscas no rio, a 15 quilômetros do Porto Geral corumbaense.

O corpo emergiu e às 17h50 foi localizado por equipe da Capitania dos Portos, órgão subordinado ao Comando do 6º Distrito Naval, que também ajudava nas buscas. Os bombeiros levaram o corpo até a orla portuária, onde equipe de uma funerária da cidade aguardava para os procedimentos necessários.

(Texto: Diário Corumbaense)