Gabigol e Rafaella Santos são vistos juntos após separação

Gabigol e Rafaella Santos se reencontraram em show após término. O ex-casal marcou presença na área vip do show da banda Atitude 67. O evento foi realizado na noite deste sábado (11) no Guarujá, em São Paulo. Os dois foram filmados conversando no local e o vídeo foi publicado no Instagram Gossip do Dia.

De acordo com fontes, eles se desentenderam no meio da festa e chamaram atenção do público. “Teve uma briga feia entre eles, o barraco foi forte! Logo que Gabigol chegou no show, os dois começaram a discutir, as amigas dela tentavam apaziguar a situação e tudo”, dizia a legenda de compartilhamento nas redes sociais. Ao final da noite, o jogador do Flamengo foi embora da celebração na companhia da irmã de Neymar.

(Texto: Karine Alencar com informações do Terra)